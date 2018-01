CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINI VENEZIA I dubbi rimangono a prescindere dalle immagini. Anzi, forse addirittura sono aumentati dopo la diffusione del filmato del furto del secolo a palazzo Ducale. Punti oscuri, su cui gli investigatori stanno tentando di far luce. L'unica certezza, al momento, è che a prescindere dalla bravura dei ladri qualcosa non ha funzionato. Troppe falle, tra sistemi di allarme, sicurezza interna, fedeltà dei propri collaboratori. L'abilità dei criminali non si discute, anche perché evidentemente sono stati in grado di sfruttare alcune...