LE INDAGINI

TREVISO La magistratura trevigiana fa sul serio su Casa Fenzi. Il numero di decessi e la capillare diffusione del contagio all'interno della residenza per anziani di Conegliano non sono stati un caso. Almeno è quanto ipotizza il pm Anna Andreatta che, a fronte degli esiti delle cinque autopsie effettuate sui corpi di quattro ospiti della struttura e dell'operatore sanitario Angelo Fantucchio, ha deciso di aprire un fascicolo per ognuna delle vittime. Sono quindi cinque le inchieste aperte su Casa Fenzi. E a differenza di un paio di settimane fa, pur senza nomi ancora iscritti nel registro degli indagati, stavolta c'è l'ipotesi di reato: omicidio colposo. Segno che per gli inquirenti qualche errore è stato commesso, ma è ancora presto per capire da parte di chi. «Mio marito è morto per la superficialità di qualcuno» aveva detto la moglie di Fantucchio, ucciso a 54 anni dal Covid-19 che potrebbe aver contratto all'interno della residenza per anziani. Nel frattempo Casa Fenzi ha dato incarico all'avvocato Fabio Crea di redigere un parere legale sulle procedure seguite dalla casa di riposo di Conegliano in relazione al contenimento e alla gestione puntuale dell'emergenza epidemiologica da coronavirus.

I NUMERI

Le morti sospette sono 27, anche se ufficialmente sono solo 5 quelle verificate dal medico legale Antonello Cirnelli. Tre sono sicuramente state provocate dal Covid-19: oltre a quello dell'operatore sanitario Angelo Fantucchio, anche i decessi del 70enne Vincenzo Santia e del 92enne Giuseppe Forner sono sicuramente sopraggiunti per una forma grave di polmonite interstiziale. Per Liviana Girardi e Gianantonio Baccin, risultati comunque positivi al coronavirus, il contagio sarebbe stata una concausa andando ad aggravare un quadro clinico già compromesso. Ma non sono solo le morti ad aver acceso i riflettori sulla residenza coneglianese: su 190 ospiti sono 112 quelli colpiti dall'infezione, e gli operatori sanitari 47 su 160, oltre un quarto. Sono stati i familiari degli anziani a far scattare l'inchiesta attraverso un esposto in cui denunciavano i ritardi con cui la struttura provveduto a effettuare i tamponi diagnostici impedendo di isolare i soggetti positivi, ma anche la mancanza di informazioni chiare su quello che stava accadendo all'interno della struttura, considerato un atteggiamento colpevole. «Ci aspettavamo la prospettazione di un reato spiega il presidente del comitato Casa Fenzi, Vittorio Zanette . Non abbiamo avuto contatti con gli inquirenti dalla data di presentazione dell'esposto, ma posso dire che è grave e significativo che la procura ravvisi ora un'ipotesi come l'omicidio colposo. Evidentemente le nostre non erano solo delle fantasie. È successo qualche cosa di drammatico e il lavoro dei magistrati ci dirà se ci sono delle responsabilità penali».

LO SCONTRO

Casa Fenzi è stata chiamata in causa anche dall'Usl, che a sua volta ha presentato un esposto per difendersi da quello che il direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana, Francesco Benazzi, ha definito «fango gettato ingiustamente sulle autorità sanitarie». Con particolare riferimento alla dotazione di sicurezza, mascherine e dispositivi di protezione, che per l'Usl sarebbero stai consegnati alla direzione della casa di riposo malgrado l'enorme difficoltà nel reperirli. Sul punto la direzione della Rsa ha incaricato l'avvocato Fabio Crea di redigere un audit, un parere legale che contribuisca a far luce sulla gestione durante la fase più acuta dell'infezione, analizzando le prescrizioni sulle uscite e le entrate, l'attuazione dei protocolli di sicurezza, il rispetto delle ordinanze emanate dalla Regione fe delle norme sanitarie imposte dall'Usl 2. Con un'attenzione particolare proprio all'utilizzo dei presidi medici.

Giuliano Pavan

