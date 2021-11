Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINITORINO Non accettava che Massimo Melis fosse entrato nella vita della sua ex. Così ha deciso di pensarci lui. Un solo colpo alla testa che ha trafitto il rivale dall'orecchio sinistro alla tempia destra, e si è conficcato nella portiera dell'auto. L'assassino è un pregiudicato di 62 anni, che un tempo conviveva con Patrizia, la donna contesa. La squadra mobile di Torino è sulle sue tracce e sta per arrestarlo, dopo che l'uomo...