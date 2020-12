LE INDAGINI

Se metà del suo cuore batteva a Vicenza, l'altra metà palpitava a Bucine. È attorno a quel piccolo centro immerso nella campagna toscana, dove Pablito era tornato ad essere Paolo Rossi, che i carabinieri cercano il manipolo di sciacalli capaci di oltraggiarne la memoria mentre il resto d'Italia lo piangeva: secondo i primi riscontri delle indagini, infatti, non sarebbe stato un ladro occasionale, bensì una banda organizzata, a svaligiare la residenza del campione di Spagna 82 proprio durante i suoi funerali. Affranta la moglie Federica Cappelletti, ai microfoni di Rai2, dopo il sopralluogo nel casale di Poggio Cennina: «Mi è stata tolta una cosa importante di Paolo, un orologio, oltre a una statuetta. Questo mi ha portato ancor più dolore, ma anche lui diceva che la cosa importante sono i sentimenti, non le cose. Per fortuna i cimeli li conservavamo da un'altra parte e non sono stati toccati».

IL BOTTINO

Si era parlato anche di 150 euro in contanti e forse di qualche gioiello di modesto valore, invece pare che il bottino non vada molto oltre il Rolex, peraltro particolarmente caro all'ex calciatore. L'incursione sarebbe avvenuta in un arco di 26 ore: alle 17 di venerdì il custode dell'azienda agricola aveva controllato per l'ultima volta l'abitazione di Rossi e alle 19 un collaboratore della tenuta turistica ha scoperto che in cucina una grata era stata forzata e una finestra era stata scassinata. All'interno le stanze e i cassetti erano a soqquadro. Dunque i malviventi potrebbero aver agito mentre era aperta la camera ardente allo stadio Menti, oppure quando erano in corso le esequie nel duomo berico, o ancora durante il viaggio del feretro verso Perugia, dove ieri è stato tributato l'ultimo omaggio allo stadio Curi.

L'AFFETTO

Un gesto «spregevole e vigliacco», l'ha definito il sindaco Nicola Benini, dando conto del messaggio ricevuto ieri dalla vedova: «Non voglio consentire a questi vigliacchi di rovinare questo fiume di affetto e amore che si è formato intorno a Paolo. Bucine è stata e sarà la nostra casa, qui abbiamo trovato la nostra serenità e felicità. Fino all'ultimo». Ha poi aggiunto la donna, intervenendo in tivù: «Il nostro desiderio ora è che continuasse questa atmosfera, questa ondata di amore, affetto e rispetto per Paolo e non parlare più di ladri».

I FILMATI

Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere, sia pubbliche che private, collocate intorno alla villa. Impossibile visionare quelli dell'impianto di videosorveglianza interno: prima di andarsene, i banditi hanno strappato l'apparecchio. Sono comunque stati avviati altri approfondimenti, sulle impronte lasciate e sulle celle telefoniche, anche se l'impressione degli investigatori è che i delinquenti non abbiano improvvisato il colpo: non è escluso che abbiano monitorato per diverse ore, dalle vicinanze dell'agriturismo, tutti gli spostamenti che avvenivano nella zona prima di entrare in azione. Secondo alcune testimonianze, sarebbero stati utilizzati due o tre mezzi.

IL RITIRO

Rossi aveva acquistato e ristrutturato Poggio Cennina, al confine tra le province di Arezzo e Siena, insieme all'amico avvocato Luigi Pelaggi ancora nel 2003. Un'area di 85 ettari, fra boschi e colture: viti, ulivi, mele, fichi, cachi e albicocche, con la produzione di vino Chianti e olio extravergine d'oliva, ma anche l'accoglienza dei turisti, passioni per cui l'eroe del Lane aveva pure ottenuto il patentino di imprenditore agricolo. Spiegava il 64enne in un video, postato dal Comune di Bucine: «Mi sono innamorato di questa zona, l'idea era di ritirarmi e di vivere un po' tranquillo». Ma dopo di lui, dev'essere morta anche la pietà.

Angela Pederiva

