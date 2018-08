CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIROMA L'accusa più pensante a carico del vicepremier Matteo Salvini e del suo capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, potrebbe arrivare direttamente dai 12 sherpa dell'Unione europea che, il 24 agosto, hanno partecipato al vertice a Bruxelles convocato dalla Commissione Ue per raggiungere una soluzione condivisa sull'immigrazione e per risolvere il caso «Diciotti». Incontro che si era concluso in un nulla di fatto. Nel dossier che la procura di Agrigento invierà oggi ai colleghi di Palermo, che a loro volta dovranno inoltrare le...