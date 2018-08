CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIROMA Annuncia già che chiederà al Tribunale dei ministri di essere interrogato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato dalla procura di Agrigento per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio insieme al suo capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, per avere impedito lo sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia costiera Diciotti. E mentre le polemiche arrivano anche a Venezia, con il patron del Festival Michele Riondino, che pur avendo votato M5s dice di non sentirsi rappresentato dal ministro...