LE INDAGINIPADOVA Tre militanti del centro sociale Pedro di Padova sono stati denunciati dalla Digos del capoluogo euganeo per danneggiamenti e percosse in concorso. Sono accusati di essere i picchiatori che nella notte seguita alle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, dentro al bar Strasse, nel cuore di Padova, al grido di «Fascisti! Fascisti!», hanno pestato l'ex consigliere comunale leghista 32enne, Nicolò Calore, e Alberto Bortoluzzi, artista 31enne militante di Casapound. I tre sono stati incastrati delle telecamere di...