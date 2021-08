Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE INDAGINIMODENA Sapeva che qualcosa non andava, ma la sua voce è rimasta inascoltata. E ha pagato con la sua vita. Sul cellulare di Laila El Harim, la dipendente alla Bombonette, la fabbrica di cartoni per l'imballaggio di dolci a Camposanto, in provincia di Modena, morta incastrata in una fustellatrice lo scorso martedì mattina, sarebbero state trovate delle foto del macchinario incriminato non funzionante. La donna avrebbe infatti...