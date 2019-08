CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIBIBIONE Tassa di soggiorno, caccia ai furbetti, intanto per chi non ha versato l'imposta arriva la denuncia per peculato. A Bibione sono già partiti i controlli e ora si punta ai recuperi. Tutto è scaturito dalla sinergia tra l'Ufficio Tributi del Comune di San Michele al Tagliamento e il Comando della Polizia Locale. Le indagini, incrociate con le verifiche, hanno recentemente portato alla luce un giro di evasione. Ora si passa al recupero, che secondo una prima stima è di 5mila euro, ma i controlli sono solo all'inizio.Emerge...