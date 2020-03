LE IMPRESE

VENEZIA Telefoni bollenti, sconcerto, confusione e anche rabbia. Gli imprenditori del Nordest dalla notte di sabato sono in fibrillazione: l'annuncio del presidente del consiglio Conte di chiusura di tutte le attività non strategiche ed essenziali non era stato accompagnato dal decreto fino alla serata di ieri. E per tutta la giornata si sono susseguiti contatti con Roma e vertici in videoconferenza tra i vari presidenti locali per far il punto della situazione e cercare di capire chi doveva aprire e come. Le grandi aziende come Luxottica, Carraro e Benetton, hanno tagliato la testa al toro è deciso di chiudere anche in assenza di certezze. Safilo era in sospeso in attesa di ufficialità. Piaggio, che nel Veneziano ha due stabilimenti della controllata Aprilia a Noale e Scorzè con 200 addetti, si limitava a comunicare che faranno «quanto ha dichiarato il presidente del consiglio». Tradotto: sono pronti a chiudere ma attendevano il decreto. Che in serata è stato firmato, dando possibilità fino al 25 marzo di completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza». E le lavorazioni che, con il provvedimento, vengono sospese, «possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile», come fa per certi settori Benetton.Migliaia di imprese artigiane rimarranno chiuse: la Cna del Veneto stima che saranno oltre il 30% del totale. Ma c'è sempre da capire chi fa parte dei servizi necessari come l'agroalimentare o il farmaceutico, e chi rientra nelle filiere per approvvigionarle come la logistica o il commercio.

I sindacati temono che le maglie rimangano troppo larghe e minacciano scioperi. «Il Decreto include imprese sulla cui essenzialità abbiamo molte perplessità e se così fosse prendere le decisioni conseguenti - avverte Gianfranco Refosco segretario Cisl del Veneto - ciò detto sappiano che circa 800mila lavoratori veneti della produzione e dei servizi potranno rimanere a casa. Devono rimanere a casa. Ma resta il problema dei lavoratori domestici».

«Il sistema dell'impresa è vitale per il Paese. Oggi chiudiamo per 15 giorni ma oltre sarebbe il disastro per le nostre attività e per i conti dello Stato, che senza i versamenti delle imprese non troverebbe fonti per le spese correnti - avverte Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto -. A fianco del nuovo decreto di blocco delle attività, inoltre, non sono ancora state presentate manovre sufficienti per attutire l'enorme danno al sistema industriale».

ATTENZIONE

«Se le Autorità sanitarie dicono che serve una ulteriore stretta sulle attività produttive, lo faremo responsabilmente così come abbiamo già adottato ogni possibile misura per la sicurezza. Ma questo non significa non evidenziare l'inadeguatezza con cui è stato gestito un provvedimento così grave e complesso da attuare», la critica di Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, i vertici di Assindustria Venetocentro, associazione degli imprenditori di Padova e Treviso: «Ancora una volta l'annuncio, aleatorio, è arrivato a tarda sera. L'Associazione è stata operativa per tutto ieri per rispondere alle domande di centinaia di aziende. Proviamo come imprenditori un sentimento di sconcerto e solitudine».

«Più che arrabbiati siamo sconcertati dall'uscita di una serie di bozze e controbozze. I nostri telefoni sono stati caldissimi, centinaia di imprenditori ci hanno telefonato. I decreti prima si scrivono e poi si annunciano - avverte Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Veneto -. Una situazione kafkiana complicata dalle tante fake news che si sono rincorse durante la giornata». «Il mondo produttivo deve essere fermato e messo in sicurezza - dice Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto e dell'ente di Treviso Belluno -. Luxottica può chiudere, ha fabbriche in tutto il mondo, ma i produttori di occhiali medicali che devono fare? E chi esporta e ha commesse in essere? Qui non siamo sul Grande Fratello, servono certezze. Che speriamo ci potranno dare i prefetti». «Ci hanno dato per fortuna 48 ore di tempo per poter chiudere le imprese in maniera ordinata - afferma Matteo Ribon, segretario Cna Veneto -. Hanno giù chiuso il 25% delle nostre imprese e ora devono farlo quelle manifatturiere, che sono il 10%. Ma è fondamentale garantire il ruolo della rappresentanza». Tra i nodi ancora da risolvere, osserva Cna, quello delle imprese che stanno avviando la riconversione per produrre mascherine e gli altri dispositivi di protezione e che, al momento, non hanno quindi un codice Ateco.

Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA