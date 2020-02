LE IMPRESE

VENEZIA «I conti li regoleremo dopo, ora le nostre priorità sono il sostegno alle istituzioni venete e alle nostre 550.000 imprese, specie quelle del comparto turistico e manifatturiero, evitando la caccia alle streghe che c'è stata in questa settimana di follia che sta causando danni enormi alla nostra economia». E tra le follie denunciate ieri dal presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, nel fare un primo bilancio delle ricadute economiche legate all'emergenza Coronavisus, sembra ci sia anche la richiesta di un certificato di sanificazione avanzata da un importatore straniero di Prosecco, una circostanza che testimonia in pieno la confusione generata dalla massiccia esposizione mediatica e l'enorme danno di immagine subito dal sistema produttivo veneto a seguito della diffusione del Covid 19, che per UnioncamereVeneto richiederà enormi investimenti sia nella comunicazione che nel rilancio produttivo e che lo stesso sistema camerale afferma di possedere, ma di non poter utilizzare a causa di una serie di vincoli finanziari imposti da Roma. «Ora non è il momento delle polemiche ed un plauso va rivolto anzitutto alla Regione Veneto per lo sforzo che ha profuso in questi giorni complicati cercando un difficile equilibrio tra le esigenze di salute pubblica e la popolazione - commenta Pozza affinché il sistema delle imprese non fosse penalizzato da questa crisi che non nasce certo da inefficienze del sistema veneto».

L'INDAGINE

Dall'indagine condotta in questa settimana di fuoco dal Centro Studi di Unioncamere del Veneto è emerso come un'impresa manifatturiera veneta su cinque sia già stata interessata dal blocco delle attività in Cina ed in tutto il sud est asiatico per effetto della diffusione del Coronavirus e come ciò si sia riverberato anzitutto sulla catena degli approvvigionamenti e lungo l'intera filiera che investe i terzisti e i clienti, con il risultato che il 62,5% delle imprese manifatturiere venete è già stata interessata da un calo della produzione ed il 29,4% ha dovuto sospenderla, mentre il 67% delle aziende ha già subito un calo degli ordini e delle vendite ed in termini assoluti sono già 270 le imprese venete che sono state costrette a ricorrere a forme di smart working, quali il telelavoro da casa. Dunque un quadro a tinte fosche, quello tratteggiato da Unioncamere del Veneto aggravato dalle inevitabili misure di contenimento del contagio che in una sola settimana hanno generato anche forti tensioni sul piano finanziario in termini di ritardi nelle fatturazioni e negli incassi. Da qui le proposte indirizzate al Governo a cui gli enti camerali chiedono urgentemente una moratoria sui mutui e lo sbocco dei progetti che possono essere finanziati con il 20% del diritto annuale e di altre risorse camerali che sarebbero disponibili, ma che il Ministero dell'Economia vieta di spendere per motivi di bilancio statale. «Sono richieste non solo di buon senso, ma doverose nei confronti delle nostre imprese - ricorda Pozza che ci consentiranno di uscire da questo momento difficile più forti di prima perché serviranno ad incrementare ulteriormente degli standard produttivi che in Veneto sono già altissimi».

Paolo Guidone

