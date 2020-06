IL CASO

MILANO Il 29 marzo il governatore lombardo Attilio Fontana arriva in Procura a Bergamo per essere ascoltato dai pm e l'accoglienza della popolazione non è delle più amichevoli. I contestatori gli urlano «assassino» e srotolano striscioni, tra cui uno: «Confindustria. No zona rossa in Val Seriana. Tranquilli ci ha pensato Fontana». Che la forte rete dell'imprenditoria locale abbia avuto un peso nella mancata creazione della zona rossa di Alzano e Nembro lo pensano anche i pm, che il 3 giugno hanno convocato come persona informata sui fatti il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti. Il quale, in sostanza, ha detto: «Non ho fatto pressioni affinché non si chiudesse. Certo è che gli industriali erano contrari a una zona rossa».

LA COALIZIONE

Nella bassa Val Seriana si concentrano 376 aziende per un totale di 3.700 dipendenti e 680 milioni di euro all'anno di fatturato (dati Confindustria). Un tempo era il regno del tessile - poco più a nord, in Val Gandino, vennero tinte di rosso le camicie dei Garibaldini - ora ci sono le Cartiere Pigna, la Persico Group che costruisce gli scafi per Luna Rossa e Volvo Ocean Race, la Polini motori, Acerbis (motocross) e Fassi (gru idrauliche). La partita interna si gioca ai primi di marzo: il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, è favorevole a blindare l'area, ma sopra di lui c'è Marco Bonometti che si oppone a qualsiasi blocco della produzione. L'11 marzo, rispondendo ai sindaci che invocano misure più stringenti, dirama una nota: «È indispensabile tenere aperte le aziende, dando continuità a tutte le attività produttive e alla libera circolazione delle merci, poiché interrompere oggi le filiere significherebbe perdere il mercato di appartenenza e chiudere imprese di territori a forte vocazione export vuol dire dare all'estero un segnale di mancata capacità produttiva difficile da recuperare nel breve periodo». Sono giornate frenetiche, l'epidemia avanza e il dibattito sulla chiusura si infiamma. Bonometti riesce a catalizzare una coalizione di aziende di Nembro e Alzano contrarie all'isolamento. In prima fila ci sarebbe proprio la Persico, che ad agosto deve consegnare Luna Rossa. Il fondatore Pierino Persico rilascia un'intervista al Tg3 Lombardia davanti a un imponente trimarano: «Abbiamo paura che Usa e Germania ci tolgano l'ordine per importanti commesse. Siamo preoccupati, ci dipingono come appestati». Ma poi tiene a precisare: «La nostra azienda non si è mai opposta alla creazione di una zona rossa della Val Seriana», tant'è che venerdì 6 marzo i capi reparto comunicano ai dipendenti che la zona rossa era imminente e per il lunedì successivo è stata prenotata la sanificazione dell'azienda in vista della chiusura totale.

MODELLO CODOGNO

Di certo, Bonometti si muove in sintonia con la Regione, come si evince dalla sua dichiarazione riportata in una delle cinquanta denunce depositate tre giorni fa a Bergamo: «Nelle riunioni che abbiamo avuto con cadenza quasi quotidiana tra fine febbraio e i primi di marzo la Regione è sempre stata d'accordo con noi nel non ritenere utile, ma anzi dannosa, una eventuale zona rossa sul modello Codogno per chiudere i comuni di Alzano e Nembro». Spiega Luca Fusco, presidente del comitato Noi denunceremo: «Gli imprenditori fanno il loro mestiere, naturale che potessero essere contrari al blocco. Ma è l'amministrazione che deve superare questa opposizione per il bene della comunità. Le mancanze sono della politica, che gli industriali non abbiano capito che stava arrivando la tempesta perfetta è un'altra storia».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

