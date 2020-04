Le imprese dovranno rispettare gli accordi sindacali. Ecco cosa dice l'ordinanza: tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Dopodiché i controlli dello Spisal non mancheranno.

L'altra novità è quella degli appuntamenti: nell'attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l'accesso da parte di clienti e fornitori, l'accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmato mediante appuntamento. Sempre, sia chiaro, con mascherine e guanti. Obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali.

In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell'attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.

