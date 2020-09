IL NODO

VENEZIA Al trasporto pubblico del Veneto servono 500 mezzi in più? Le imprese private ne mettono a disposizione quasi 3.000. All'indomani dell'allarme lanciato dal governatore Luca Zaia, sulla necessità di rimpinguare il 20% capienza tagliato per le esigenze di distanziamento, Confartigianato offre la capacità di 340 aziende per un totale di 2.981 autobus effettivi in servizio, disposti a garantire le corse-bis. Serviranno però ben più degli 8 milioni stanziati dalla Regione per i primi noleggi e dei 200 milioni annunciati dal Governo per tutta Italia. «Dovrà essere trovata una copertura adeguata visto che il costo complessivo, in Veneto, si aggira sui 30 milioni di euro solo per arrivare a fine anno», afferma Daniele Rigato, presidente regionale degli operatori bus dell'associazione.

IL BOLLETTINO

Intanto ieri il bollettino veneto ha registrato altri 107 casi di contagio, per cui il conto delle quarantene è salito a 8.062 soggetti, di cui 136 con sintomi. I ricoverati aumentano a 160 in area non critica e a 14 in Terapia intensiva, mentre altri 2 decessi portano il totale a 2.025. Nessuna nuova vittima ma 25 infezioni in più in Friuli Venezia Giulia. (a.pe.)

