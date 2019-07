Le grandi opere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATACHIOMONTE Proveranno fino all'ultimo a rompere le recinzioni e ad entrare nel cuore de La Maddalena, il cantiere di Chiomonte per la Tav, il treno alta velocità Torino-Lione. Tagliando per i boschi, invadendo la zona rossa, sfondando con un flessibile le cancellate che bloccano l'accesso alla zona del cantiere dalle piccole frazioni di Gaglione. Il motto è sempre lo stesso e lo grideranno per tutta la giornata: «Grida forte la Val di Susa che paura non ne ha, sulle barricate sventola la bandiera dei No Tav». Ma alla fine...