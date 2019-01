Le grandi opere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Durerà trenta minuti, ma con effetti politici lunghi e ancora da decifrare. Alle 11.30 scatta il flash-mob organizzato dai Sì-Tav in piazza Castello a Torino. L'appuntamento, a cui parteciperà la Lega, scuote sempre di più la maggioranza gialloverde. Il vicepremier Luigi Di Maio si appella «al contratto» firmato con il Carroccio. Matteo Salvini a distanza gli risponde così: «La revisione non è la cancellazione del progetto». La faccenda obbliga anche il premier Conte a intervenire. Da una parte dice che non «c'è...