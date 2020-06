LE FRONTIERE

VENEZIA Kalos irthate, benvenuti italiani (e pure veneti). Dopo giorni di tensioni internazionali e parodie televisive, la Grecia ci ripensa e riapre all'Italia: dal 15 giugno l'arcipelago comincerà ad accogliere i turisti provenienti dal nostro Paese, così come in quelle stesse ore farà anche l'Austria. È questo il risultato della missione ad Atene di Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri che ieri ha incontrato l'omologo Nikos Dendias, anche se il governatore Luca Zaia rivendica un ruolo in questa svolta: «Diciamo che è merito del casino che abbiamo fatto noi».

L'ANNUNCIO

Parole che promettono di fornire nuovo materiale a Maurizio Crozza per la sua imitazione, su cui peraltro il medesimo Zaia ha auto-ironizzato: «Una razza, una faccia... ragionateci sopra. Ma lo dico davvero così spesso?». Battute a parte, quello che conta è l'annuncio di Dendias, esponente del partito conservatore Nuova Democrazia: «Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano». Dichiarazioni arrivate a margine dell'accordo fra i due Stati sulla delimitazione delle rispettive acque territoriali, particolarmente atteso dal mondo della pesca.

LA SFIDA

Dopo settimane di punzecchiature, prima sulla cassa integrazione e poi sui flussi turistici, la novità ha riacceso la sfida a distanza tra il leghista Zaia e il pentastellato Di Maio. «Se si è trovata una soluzione ha detto il presidente della Regione è la dimostrazione che, se c'è un problema, c'è anche modo di risolverlo. Se la questione è durata un po' di più è solo perché nessuno se ne è mai interessato veramente. E mi rifiuto di pensare che ci sia ostracismo nei nostri confronti: i greci si sono confermati nostri fratelli e hanno ribadito l'amicizia nei nostri confronti». Man mano che arrivavano notizie anche su altre riaperture, però, il ministro degli Esteri si è fatto la domanda e si è dato la risposta: «Perché tutti questi Paesi adesso stanno aprendo all'Italia? Perché abbiamo diffuso in maniera trasparente i dati durante questa pandemia e siamo stati anche tra i primi a mettere in sicurezza qualsiasi tipo di struttura e attività commerciale. E per questo va dato il giusto merito a commercianti, artigiani e imprenditori. Per aver agito con tempestività, impiegando anche proprie risorse».

GLI ALTRI

Come detto, intanto, allo scoccare della mezzanotte fra lunedì e martedì l'Austria riaprirà il confine con l'Italia, secondo quanto anticipato da Der Standard. Il quotidiano scrive che Vienna ha deciso di rinunciare a una soluzione regionale, prospettata lunedì dal ministro Alexander Schallenberg, perché ritenuta troppo complicata nella sua applicazione. La libera circolazione sarà ristabilita anche verso la Croazia e la Grecia, ma non verso la Svezia. Invece la Slovacchia ha tenuto fuori il Belpaese dalla lista di 16 nazioni con cui ripristinerà i viaggi già a partire da oggi.

Angela Pederiva

