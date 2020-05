LE FRONTIERE

LUBIANA Il nuovo decreto del governo sloveno presentato in Parlamento ha aperto in linea di principio le porte al turismo europeo, tuttavia il regime per il transito del confine italo-sloveno rimane ancora poco chiaro, almeno fino all'incontro in via di definizione dei ministri degli esteri dei due Paesi. La nuova ordinanza prevede una quarantena di 14 giorni per i cittadini dell'Unione europea e non. Sono previste esenzioni dalla quarantena, oltre che per i turisti muniti di prenotazione alberghiera, anche per i cittadini dei paesi identificati come sicuri, elenco nel quale al momento figura solo la Croazia, per le persone con residenza temporanea o permanente in Slovenia, per i proprietari di immobili, per le persone che necessitano di cure mediche, per i titolari di passaporti diplomatici e per tutti coloro che viaggiano attraverso la Slovenia verso un altro paese nello stesso giorno di ingresso. Il portavoce del governo per l'emergenza coronavirus, Jelko Kacin, ha sottolineato che alcune restrizioni continueranno ad applicarsi anche dopo la fine dell'epidemia, in base alla legge sulle malattie infettive e in linea con le indicazioni dell'Istituto nazionale per la salute pubblica.

IN CROAZIA

In Croazia, dove da due settimane sono permesse quasi tutte le attività economiche, lo scorso fine settimana ha riaperto anche una parte delle strutture turistiche che hanno accolto circa ventimila ospiti. Da sabato sono aperti 133 alberghi e 65 campeggi nei quali in questo momento si trovano 22.000 turisti. All'incirca altre ventimila persone sono giunte dall'estero in Croazia, in maggioranza dalla Slovenia, perché vi possiedono case di villeggiatura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA