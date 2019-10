CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE FAMIGLIEdal nostro inviatoTRIESTE «Corri, Matteo è morto». Le urla nelle sale della società triestina di zumba e fitness Maxima, dove lavora Valentina Saponaro, la fidanzata di Matteo Demenego (l'agente semplice originario di Velletri ucciso in Questura a Trieste con il collega Pierluigi Rotta), venerdì hanno squarciato un normale pomeriggio di lavoro. La titolare, legata sentimentalmente ad un altro poliziotto non coinvolto nella sparatoria, ha aspettato sino all'ultimo per essere sicura che le notizie che le stavano arrivando via...