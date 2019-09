CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ELEZIONIROMA Dopo i primi exit poll, la domanda più ricorrente ieri sera in Israele era la seguente: tramonta l'era di Netanyahu? Il premier uscente, infatti, non avrebbe la maggioranza per un nuovo governo di destra, secondo i primi exit poll di Canale 13. La coalizione guidata da Bibi si fermerebbe a 54 seggi, contro i 58 di quella di centrosinistra dello sfidante Benny Gantz, anch'essa impossibilitata a raggiungere la soglia dei 61 seggi su 120 alla Knesset. Avigdor Lieberman, il nazionalista laico di Israel Beitenu, si conferma così...