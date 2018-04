CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE ELEZIONI ROMA Con ogni probabilità il voto delle regionali del Molise di ieri sarà l'ennesima dimostrazione di quanto, secondo gli osservatori, l'elettorato italiano sia diventato mobile e opportunista. Opportunista non in senso negativo ma piuttosto capace di spostarsi in massa da un polo politico all'altro con il voto che ritiene più utile in quel momento e per ogni tipo di elezione. Fuori di metafora la prima domanda cui sono chiamati a rispondere gli elettori molisani è: confermeranno la vittoria (44,8% dei voti) riservata al M5S...