Le edicole veneziane sono al bivio, tra chi sceglie di tenere aperto perché, come ha detto il premier Giuseppe Conte, svolgono un servizio essenziale. E chi - soprattutto stranieri - invece preferisce chiudere perché, non vendendo più articoli da souvenir, gli incassi mancano. A spiegare la situazione paradossale in cui vivono gli edicolanti veneziani è la portavoce Nicoletta Toso, che lavora in fondamenta degli Ormesini: «Parlando con i colleghi pare che tutti gli stranieri o quasi abbiano chiuso, loro puntano più su altri articoli. Ma anche chi è in zone più turistiche che residenziali ritiene che non valga la pena e i rischi di contagio, oltre a quello di portarlo a casa, siano più elevati che il servizio da svolgere. Noi che invece lavoriamo in quest'area andiamo avanti». La situazione generale pare essere normale, almeno fino a ieri: «Si è lavorato normalmente, nel fine settimana stiamo registrando un piccolo calo, ma forse perché ci sono meno persone che lavorano». Però non tutti sono contenti: «Siamo tra le categorie prescelte per rimanere aperti - continua Toso -, ma se siamo indispensabili, sarebbe giusto riconoscercelo con un'indennità. Poi però ci sono gli abbonamenti digitali, quindi cosa facciamo?». E non manca la confusione anche tra chi deve controllare: «Una persona è stata fermata qui per strada, ha dichiarato di voler andare al supermercato e ad acquistare il giornale, gli è stato risposto che il giornale non è indispensabile, quindi di andare solo a rifornirsi di alimentari. Se succedono queste cose allora ci chiediamo cosa stiamo a fare qui, apriamo per guardare il muro?». Non è questo l'unico aneddoto che Toso racconta. Sempre sui controlli rileva un'altra storia: «Ad un'edicola è stato detto che non si potevano esibire le calamite. Ma in un chiosco dove le mettiamo? Quindi al collega è stato detto di coprirle. Eppure, non c'è nessun turista in giro, nessun residente, non è che uno si svegli la mattina e vada a cercare la calamita». Quindi c'è il nodo caramelle: «Chi, come me ha edicola e tabaccheria può venderle o no?». Il morale della categoria è, anche quello, a un bivio, tra chi decide di andare avanti e chi lamenta la mancanza di ammortizzatori sociali: «Se uno chiude non ha diritto ad ammortizzatori, ma tenendo aperto gli affari non vanno bene, perciò c'è chi chiude a proprie spese e chi è costretto ad aprire sperando di limitare i danni».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA