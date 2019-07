Le due ipotesi sul tavolo: Irpef a 3 aliquote o flat tax al 15% da 35 mila a 50 mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA Sulla riforma fiscale il cantiere, come ha confermato ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria, è aperto. O meglio, i cantieri. Anche perché anche sul taglio delle tasse, in seno al governo, iniziano a maturare posizioni differenti. La flat tax della Lega prende sempre più forma. L'idea del Carroccio è di una introduzione graduale, in tre anni, dell'aliquota unica al 15%. Si partirebbe dai redditi tra i 35 mila e i 50 mila euro, visto che chi si trova nella fascia inferiore a queste soglie già paga mediamente un prelievo...