IL CASO

DOLO Per spodestarlo si era mosso anche Matteo Salvini, arrivato in Riviera del Brenta a sostegno del candidato leghista Ivano Michelotto, e anche qui alle Regionali la lista del Governatore Zaia aveva fatto man bassa. Ma Alberto Polo, sindaco uscente a Dolo di un Pd in crisi di voti e di identità, è riuscito a ribaltare la situazione, surclassando la coalizione di centrodestra e raccogliendo il doppio delle preferenze. Insomma, per i Dem questo 45enne, impiegato in una fondazione di Venezia, non sarà la luce in fondo al tunnel, ma è almeno una fiammella nell'oscurità.

«Non ho segreti, ho fatto un lavoro quotidiano di cinque anni, affrontando emergenze come il tornado che si è abbattuto sulla nostra Riviera o avvenimenti che hanno richiesto presenza, confronto con le persone, risposte pronte in aiuto alle loro necessità» spiega il sindaco l'indomani della riconferma.

Da una scheda all'altra, quella della Regione contro quella del Comune, è riuscito a rimontare nell'urna qualcosa come quattromila voti. «Me ne rendo conto solo oggi, non ho realizzato subito la chiarezza del voto, il 66% che abbiamo ottenuto è tanto. È stata premiata la nostra concretezza. Un successo così non me lo aspettavo - ammette Alberto Polo -. Due voti su tre dei cittadini di Dolo alla nostra lista... É un dato di grande impatto, pensavo e speravo di vincere, ma non in questi termini».

Ma, di fronte ad una doppia Lega fatta da Zaia e Salvini, cosa ha funzionato qui nel centrosinistra rispetto ad altre parti? «In squadra abbiamo provenienze e storie diverse. Io sono da 20 anni nell'amministrazione, non mi sono improvvisato, e il mio vice ad esempio non è dem. La provenienza è un valore in più in certi momenti, ma abbiamo cercato di evitare le polemiche e mettere le nostre facce. In questi 20 anni è cambiato molto. La vera campagna elettorale ce la siamo fatta da soli, casa per casa, in cinque anni. Lavorando tutti i giorni».

