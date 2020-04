LE DISPOSIZIONI

VENEZIA Le due ordinanze della Regione attualmente in vigore portano come scadenza le ore 24 del 13 aprile. Per questo oggi, o al più tardi domani se vorrà contare sulla più ampia copertura mediatica, il governatore Luca Zaia emanerà i provvedimenti destinati a sostituirle almeno fino al prossimo 3 maggio, in modo da allinearsi alla durata del decreto firmato dal premier Giuseppe Conte. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, dovrebbero essere semplicemente prorogate le disposizioni sulla sanificazione dei mezzi e sull'obbligo di indossare guanti e mascherina introdotte una settimana fa, mentre si annunciano novità in merito alle misure di distanziamento sociale decise il 20 marzo, a cominciare dai famosi 263 passi finora consentiti attorno al proprio domicilio.

Secondo le indiscrezioni, Zaia potrebbe togliere la specificazione che consentiva di sgranchirsi le gambe o portare fuori il cagnolino in un raggio di 200 metri dalla propria abitazione, ritenendola superflua in una situazione in cui più di un lavoratore su due deve comunque uscire di casa. Attenzione: questo non significherebbe l'autorizzazione alla camminata o alla corsa libera. Infatti vigerebbe comunque la prescrizione nazionale di muoversi «in prossimità» della propria dimora, a meno di non rientrare nelle tre deroghe previste e cioè «per lavoro», «per motivi di assoluta urgenza o di necessità» o «per motivi di salute». Tuttavia è chiaro che i 200 metri erano una misura oggettiva, mentre la prossimità è un concetto astratto, per cui non è escluso che adesso possa inasprirsi la conflittualità sull'interpretazione della norma.

Ad ogni modo secondo Zaia la nuova situazione richiede un'altra strategia, imperniata piuttosto sulle protezioni, da garantire a naso, bocca e mani. Perciò il governatore si è preso qualche ora di tempo per verificare la fattibilità dell'obbligo di indossarle sempre, quindi non solo al lavoro, nei negozi di alimentari, nei mercati, sui mezzi pubblici e nei taxi. Il decreto governativo che sta per essere convertito in legge, difatti, prevede fino al 31 luglio a possibilità per la Protezione civile nazionale di requisire mascherine e guanti, per destinarli alle strutture pubbliche e magari sottrarli alle speculazioni private dei grossisti improvvisati. È evidente che la Regione vuole dunque evitare di dettare una regola che non può essere materialmente applicata.

Il testo dovrebbe poi fornire alcuni chiarimenti su due aspetti dibattuti in questi giorni, precisando che sono consentiti i lavori sulle spiagge (ma solo per preparare la stagione estiva, non certo per l'accesso dei bagnanti) e le attività di florovivaismo («anche se su questo ribadisce Zaia c'è un vulnus: cosa dici ai carabinieri, che il motivo indifferibile della tua uscita è comprare un vaso di fiori?»). Saranno invece sicuramente prolungate le chiusure festive dei negozi, in modo che il 25 aprile e il 1° maggio non diventino l'occasione per fare una scampagnata al supermercato.

