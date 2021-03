Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DISPOSIZIONIVENEZIA «Gli anziani ultraottantenni che vogliono vaccinarsi contro il Covid non devono chiamare, li chiameremo noi in base alle disponibilità di vaccini». Dopo la babele di informazioni sui vaccini per gli ultraottantenni, la Regione tramite il direttore generale della Sanità Luciano Flor mette ordine alle differenti modalità decise dalle Ulss: basta prenotazioni o sms, da qui alla fine della campagna di profilassi gli...