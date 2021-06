Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il governo dice sì al ritorno in pista, ma con il green pass, fino ad oggi utile solo a partecipare a un matrimonio o a visitare l'ospite di una Rsa. Inizia una nuova era in cui chi si è vaccinato avrà maggiori opportunità rispetto a chi rifiuta l'iniezione.SCELTEOra anche il Cts è d'accordo. Almeno in una parte del Comitato tecnico scientifico, sta prendendo forza una convinzione: se dobbiamo subire il fenomeno delle...