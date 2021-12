LE DENUNCE

VENEZIA Ma ora che nel mirino dei no-pass è finito anche il premier Mario Draghi, le minacce ai politici continueranno ad essere archiviate? È la domanda a voce alta che pone Luca Zaia, nella diretta televisiva e social da Marghera. Non di rado proprio quella platea si trasforma in un'arena di insulti, bufale e intimidazioni ai suoi danni, contro cui però le denunce finiscono per cadere nel vuoto.

IL VIDEO

Il caso più clamoroso risale giusto a un anno fa. Era il 16 dicembre 2020 quando su Facebook veniva postato un filmato che spiegava dettagliatamente il tragitto per arrivare a casa di Zaia, con la colonna sonora del film Il padrino in sottofondo e il sarcastico invito a portare «un caloroso saluto» al presidente della Regione. «Mi spiace molto per le minacce arrivate a Draghi», dice il leghista, dopo che su Telegram è stato diffuso l'indirizzo della residenza romana del premier, con l'appello: «Ogni sera, ore 21, tutti davanti all'appartamento del draghino malefico». Nella medesima chat, peraltro, veniva puntato il dito pure contro lo stesso governatore del Veneto. «Credo di aver avuto dice Zaia il trattamento peggiore di tutti: a me hanno fatto anche un video, con tanto di infografica, per arrivare al mio campanello. Ma il magistrato a Venezia ha deciso che non è un reato». Il riferimento è alla richiesta di archiviazione, formulata dalla Procura, secondo cui «l'invito a manifestare pubblicamente il dissenso rispetto alle scelte politiche del Presidente della Regione, finanche in prossimità dell'abitazione di questi, non consiste di per sé in un'istigazione a compiere attività delittuose», anche perché, «l'ubicazione della privata dimora del Presidente della Regione Veneto, proprio in quanto tale», è «circostanza nota».

LO STATUS

Riflette adesso Zaia: «Se siamo tutti nello stesso Paese, i magistrati decideranno che non è un reato per tutti. Oppure succederà che, se il presidente del Consiglio ha uno status giuridico superiore a quello di un presidente di Regione, allora si muoveranno». Chiaro che ogni storia fa caso a sé, anche sul piano penale. «Ma la sottovalutazione di queste vicende rimarca il governatore dà la stura alla legittimazione a 360 gradi. Quando si colpiscono la famiglia e l'abitazione, non so a che categoria sociale bisogna appartenere per essere tutelati. È anche imbarazzante: se non denunci rischi l'accusa di essere connivente, ma se denunci rischi l'archiviazione. Personalmente io denuncio d'ufficio e poi lascio che la magistratura decida». Come se ne esce? «Forse il contrappasso giusto sarebbe una gita senza mascherina in Terapia intensiva... Battute a parte, considero molto grave quello che sta accadendo: non il fatto in sé, ma il clima che non è respirabile. Un giorno porterò sul tavolo di questa diretta la montagna di minacce che ricevo tutti i giorni. Ora spero che qualcuno prenda in seria considerazione questo fenomeno, anche perché poi non è che ti arrivi a casa il commando organizzato, ma il matto che si sente investito di un potere divino e che ti rivolge minacce farneticanti».

L'INSISTENZA

Oltretutto le intimidazioni proseguono, malgrado gli accertamenti in corso da parte della polizia postale. In queste ore sulla chat Basta dittatura! continuano ad essere rilanciati gli indirizzi e i numeri di telefono di politici e medici, proprio a corredo delle notizie sulle indagini avviate al riguardo. Un'insistenza così sfrontata da alimentare davvero la sensazione di un clima di impunità.

