LE DENUNCEROMA La richiesta è netta, e arriva il giorno dopo la sentenza con cui la corte di Appello civile ha stabilito che Autostrade per l'Italia ha copiato il brevetto del Tutor, il sistema che punisce chi supera i limiti di velocità: «Rimuovere gli apparecchi dalla rete autostradale» e, soprattutto, «risarcire tutti i cittadini che sono stati multati ingiustamente». L'associazione dei consumatori Assotutela prepara in queste ore una class action tutta in salita contro le amministrazioni comunali che, nel corso degli anni, hanno...