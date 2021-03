LE PROPOSTE

VENEZIA Codice rosa, contributo di libertà e bilancio di genere. Presentate nella Giornata internazionale della donna, e depositate nel Consiglio regionale del Veneto, sono le tre proposte del Partito Democratico, «per dare un senso vero e concreto all'8 marzo», chiosa il capogruppo Giacomo Possamai, circondato dalle colleghe dem Anna Maria Bigon, Francesca Zottis e Vanessa Camani. Femminile plurale: «Chiamateci pure consigliere, perché ciascuna di noi si sente consigliera, il genere è importante anche nel linguaggio», dicono le esponenti del Pd.

IL DIBATTITO

Spiega la veneziana Zottis: «Quand'ero in giunta comunale, mi facevo chiamare assessora. Adesso sono anche la vicepresidente del Consiglio regionale, ma userei pure il termine vicepresidenta, se solo esistesse». Aggiunge la veronese Bigon: «Servono tempo e cultura, però il cambiamento è ormai cominciato. Anche se a volte si banalizza la questione: dopo le dimissioni del segretario nazionale Nicola Zingaretti, si parla di possibile segretaria sapendo che in genere con quella parola si indica un ruolo ben diverso dalla segreteria politica». Puntualizza la padovana Camani: «Non sono particolarmente appassionata al dibattito semantico, anche perché è spesso origine di ironia. Sarebbe anzi utile che la discussione su come definire l'eventuale nuova segretario femmina del Pd diventasse l'occasione per riflettere su quante poche ce ne siano alla guida dei partiti, visto che a lungo molti ruoli sono stati preclusi alle donne». Escluse nella scelta dei ministri che formano il governo Draghi, peraltro, le dem sono state ripescate nell'indicazione dei sottosegretari, con il risultato che però il Veneto è rimasto a secco: non è un mistero che Andrea Martella, dato per certo fino all'ultimo nell'elenco del Pd, sia stato depennato proprio per consentire il riequilibrio di genere. «Ma questa ribatte la consigliera Camani è una narrazione al maschile della realtà politica. La verità è che i numeri a disposizione erano ridotti e che il nostro partito ha un problema di debolezza in Veneto e al Nord».

I TESTI

Comunque sia, il Pd vuole guardare avanti, con tre progetti di legge che mirano a contrastare la violenza e le discriminazioni. Bigon: «Codice rosa è un testo che punta a mettere in rete i Pronto soccorso degli ospedali, dove vanno ricavati percorsi protetti per le visite e le denunce delle vittime di abusi. Con lo stanziamento di 150.000 euro già dal 2021, chiediamo di formare il personale e adeguare i sistemi informatici». Camani: «Il contributo di libertà è un sostegno economico, fino a 5.000 euro, per consentire alle donne di affrancarsi dalla violenza domestica. Con quell'aiuto diventano affrontabili le prime spese necessarie a cominciare una vita indipendente, come il pagamento dell'affitto o dei medicinali». Zottis: «Il bilancio di genere è lo strumento che valuta l'efficacia e l'equità delle misure attuate dalla Regione nel quotidiano, per capire se gli investimenti fatti vadano o meno nella direzione della parità».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA