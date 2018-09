Le dà un sacchetto: «To', tieni». La Cassazione: tentata rapina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Quando lo sconosciuto entrò nella pasticceria, non impugnava un'arma: in mano aveva un sacchetto. «To', tieni», disse alla titolare. Lei urlò e lui scappò, fine della storia. Ebbene, quella fu comunque una tentata rapina secondo la Cassazione, che con una sentenza appena pubblicata ha respinto il ricorso di un 33enne di Bassano del Grappa contro la condanna emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, affermando che non è necessario che la minaccia sia concreta per costituire il reato.LA VICENDAL'episodio risale al...