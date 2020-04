IL PUNTO

VENEZIA «Felice e preoccupato», come dice di sé (e del sistema regionale nel suo complesso) il governatore Luca Zaia, il Veneto ha già spedito a Roma la bozza del proprio piano per la riapertura graduale. Certo, il capitolo sanitario è tuttora in corso di stesura e questo non è un particolare di poco conto, perché da quello dipenderanno le date dei vari scaglioni. Ma per diversi altri aspetti, dal turismo all'agricoltura, dallo sviluppo economico alle politiche del lavoro, la Regione ha prospettato al Governo la sua proposta di ripartenza: «Non vogliamo andare da soli, ma se a livello nazionale si adotta un sistema, noi portiamo le nostre indicazioni», ha spiegato ieri il leghista facendo il punto della situazione, che pare confermare la tendenza al miglioramento.

IL BILANCIO

Lo dicono i numeri. Dall'inizio dell'epidemia, i casi di contagio sono saliti a 11.698 (+301), portando con i contatti a 19.595 il totale delle persone in isolamento domiciliare. «Ma questo aumento ha osservato Zaia è direttamente proporzionale ai 146.132 tamponi effettuati finora, che verranno processati sempre più rapidamente grazie alla nuova macchina olandese da 9.000 analisi al giorno». Dei soggetti che complessivamente sono stati infettati, 10.025 sono attualmente positivi e 989 si sono negativizzati. Le restanti 684 persone sono decedute (625 in ospedale). Ieri i morti sono stati 26, fra loro anche una delle donne più longeve del Veneto: la trevigiana Luigia Ruggeri, matriarca della dinastia del Prosecco, aveva 107 anni. Ma nel frattempo si consolida la flessione delle curve di ricovero: il bilancio di fine giornata è di 1.893 degenti, cioè -8 in area non critica e -11 in Terapia Intensiva.

CABINA DI REGÌA

È su queste basi che il Veneto pensa ad un progressivo ammorbidimento delle misure di distanziamento sociale, che deve però essere pianificato da qui a Pasquetta. Ha spiegato Zaia: «Ho sentito il ministro Roberto Speranza e, in vista della scadenza del decreto, spero che si possa lavorare insieme già da ora per il nuovo provvedimento. Gli ho assicurato la mia totale disponibilità, così come sono sicuro ci sarà quella di tutti i miei colleghi, per evitare che il Governo si ritrovi a mezzanotte del 13 aprile a doverlo prorogare all'ultimo minuto e male. Lo si studi fin da adesso, in accordo con le Regioni, con una cabina di regìa». Cruciali saranno dunque questi giorni, mai come quest'anno una settimana di passione. «Siamo felici ha chiarito il governatore perché i dati ci dicono che il lavoro fatto dai veneti si vede nella statistica. Ma siamo anche preoccupati perché il virus circola ancora. È stato ricoverato pure Boris Johnson, altro che immunità di gregge, qua del gregge resta solo il pastore...».

LE TAPPE

A grandi linee, le tappe della ripartenza saranno progressive, secondo il grado di esposizione al pericolo di contagio. «Dobbiamo partire dai dati epidemiologici ha sottolineato Zaia e dalle indicazioni della comunità scientifica. A me piacerebbe aver già riaperto, ma non possiamo permetterci di avere ricadute, il rischio deve essere certificato da chi se ne intende. Immagino che avremo una fase di transizione prima di arrivare a regime, in cui dovremo mantenere gli ospedali di riferimento Covid e segmentare la ripresa per fasce d'età. I negozi? Capiremo se e come è possibile riaprirli alla volta di venerdì, quando vedremo se siamo ripiombati nell'oblio o se c'è uno svuotamento dei reparti. Bar e ristoranti riattivati per ultimi? Ancora non lo so, ma so che ai sanitari fanno paura le aggregazioni, per cui nel breve periodo non si faranno le sagre, per intenderci». Ad ogni modo il Veneto proporrà al Governo di sperimentare la ripartenza su un campione di 500-600 lavoratori: «Attendiamo le decisioni nazionali, perché la riapertura delle aziende non compete a noi. Ma abbiamo già degli imprenditori che si sono proposti come cavie, per il momento in cui ci verrà comunicato che si può ricominciare». Si tratta delle aziende che si sono dette pronte a comprare i test sierologici per la ricerca degli anticorpi, che come anticipato dal Gazzettino sono partiti ieri, intanto sul personale sanitario: «Pronti, via», ha rivendicato Zaia, mentre l'assessore Manuela Lanzarin ha fatto sapere che da domenica scorsa le unità speciali di continuità assistenziali affiancano i medici di base nella somministrazione domiciliare dei farmaci ai contagiati.

FESTA DIFFERITA

Domenica prossima invece sarà Pasqua, e lunedì Pasquetta. Battuta di Zaia: «Scampagnate a Pasquetta? Io resto qui con gli assessori, propongo la Pasqua in differita: fissiamo una data più avanti. Come festeggiamento, ovviamente, non come rito religioso». A quello è invece dedicata la richiesta dell'Ulss 9 Scaligera al premier Giuseppe Conte: permettere ai sindaci veronesi di partecipare alle celebrazioni liturgiche in rappresentanza dei cittadini.

Angela Pederiva

