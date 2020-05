Le criticità si sono presentate fin dalla primissima mattina, con gli autobus pieni di gente, altri passeggeri impossibilitati a salire e costretti a lunghe attese alle fermate. La fase 2 per il trasporto pubblico a Padova, infatti, è iniziata all'insegna dei disagi perché il numero dei mezzi messi in strada alla ripresa di buona parte delle attività si è rivelato insufficiente rispetto alla domanda degli utenti. BusItalia e Comune di Padova, quindi, sono corsi ai ripari attivando corse-bis in numerose linee. E da stamane è previsto un riassetto significativo, con l'introduzione di una trentina di corse in più, con l'aumento sia della frequenza, che dei turni degli autisti.

A patire maggiormente la carenza di autobus nella giornata di ripartenza, sono stati in particolare i percorsi che in tempi normali sono fra i più utilizzati, tra cui la tratta del tram, fermo ai box dal giorno del lockdown e sostituto appunto dagli autobus, le linee dirette verso gli ospedali, utilizzate da numerose persone che lavorano nei due nosocomi del capoluogo, e quelli in partenza dall'Arcella, uno dei quartieri a più alta densità abitativa della città del Santo.

Non sono mancate le proteste della gente, arrivata a destinazione, nella maggior parte dei casi al lavoro, in ritardo, e anche degli autisti. Questi ultimi si sono lamentati soprattutto per il fatto che contemporaneamente hanno dovuto svolgere più mansioni: ritardare la partenza per allertare l'azienda sulla necessità di far partire immediatamente le corse bis; verificare che ogni passeggero avesse guanti e mascherine; che la distanza tra un viaggiatore fosse rispettata e che a bordo non salissero più persone di quante previste.

Sugli autobus che normalmente trasportano 100 utenti, infatti, per evitare assembramenti ora ne possono entrare al massimo 30, mentre quelli omologati per 150 attualmente hanno una capienza massima di 45.

LE SCUSE

«Mi scuso con gli utenti ha commentato Arturo Lorenzoni, vicesindaco con delega alla Mobilità se ci sono stati dei disagi e faremo in modo che non si verifichino più. Già da oggi il servizio sarà potenziato e comunque ieri siamo intervenuti subito, limitando le criticità. Sapevamo che ci sarebbe stato un incremento degli utenti con la ripresa delle attività economiche, ma prima di stabilire quanti ulteriori mezzi introdurre abbiamo voluto che si palesasse la domanda, come indicato dall'ordinanza del governo veneto».

Il nuovo assetto del trasporto pubblico è stato organizzato con l'azienda. «Al debutto della fase 2 ha detto il presidente Andrea Ragona è positivo che si sia mossa tanta gente, al punto che in certi orari pareva quasi che si fosse tornati alla normalità. Data la singolarità della situazione, mai verificatasi prima, non era possibile fare previsioni su quella che sarebbe stata la richiesta e quindi stabilire a priori quanti autobus sarebbero serviti. Pertanto abbiamo deciso di seguire le indicazioni della Regione, evitando di far circolare mezzi in più, considerate le difficoltà economiche del trasporto pubblico, dovute al mancato introito dei biglietti. Però nel momento in cui si è presentata la necessità abbiamo provveduto a far partire dal deposito le corse bis. Da oggi, comunque, l'incremento sulle linee più gettonate sarà attivato e domani è probabile che si decida per un ulteriore rinforzo sulle tratte più gettonate».

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

