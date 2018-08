«Le coppie omogenitoriali potrebbero agire in sede civile a tutela del bimbo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per sostituire genitore 1 e genitore 2 con padre e madre non serve una legge, basta un tratto di penna del ministero. «Ma bisogna tenere conto che un atto simile possa dar luogo a contenziosi aperti dalle coppie omogenitoriali», spiega Giuseppe Buffone, magistrato, che da giudice civile del tribunale di Milano ha emesso sentenze innovative in tema di diritto di famiglia.Dottor Buffone, come si torna alla dicitura originaria?«In primo luogo bisogna distinguere due piani. Da un lato ci sono le famiglie omogenitoriali, che sono numerose nel...