Le contromosse di Matteo: nuovo nome e un'associazione per drenare contribuiti

IL RETROSCENAROMA Perfino uno pacato come Giorgetti è su tutte le furie. «Questi pm non li controlla nessuno, bisogna fare qualcosa». La reazione dei Matteo Salvini non sarà a caldo, ma la Lega è intenzionata a riformare la giustizia «per non permettere dice uno dei big che un giudice possa mandare all'aria il governo». Il premier Conte e il vice Di Maio si sono affrettati a dire che la sentenza del Tribunale del Riesame non avrà ripercussioni sul governo ma nel partito di via Bellerio si teme che lo scontro tra l'ala dura' M5S...