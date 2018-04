Le consultazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA L'Italia ha bisogno di un governo e lo «stallo» della politica non può proseguire. Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella anche ieri ha fatto appello alla dose di pazienza di cui è dotato anche perché vuol capire - senza alzare troppa polvere - se il tentativo in atto di un accordo tra Lega e M5s è serio o meno. Di qui la scelta ieri di lanciare un ultimatum alle forze politiche senza chiudere subito la porta: ora M5S e Lega hanno una settimana o giù di lì per far emergere segnali concreti di una intesa...