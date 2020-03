IL CASO

ROMA Aerei a terra. L'onda lunga dell'allargamento a tutto il Paese della zona controllata e delle nuove norme anti-coronavirus imposte dal Governo sugli spostamenti dei cittadini, non poteva non avere ripercussioni immediate sulle ferrovie della Penisola e sulle compagnie aeree che servono i nostri aeroporti. Le nuove misure infatti hanno prima portato a un escalation di annunci con lo stop dei voli da e per il nostro Paese da parte di Malta, Marocco, Albania, Spagna, Austria, Danimarca e Regno Unito e poi hanno innescato un effetto domino tra le compagnie aeree.

La prima tessera a cadere è stata proprio quella della compagnia di bandiera di sua Maestà. Già nella mattinata di ieri la British Airways ha annunciato lo stop dei voli da e per l'Italia ampliando i provvedimenti che finora l'avevano portata solo a cancellare parte dei collegamenti tra il Regno e la Penisola a causa dalla diminuzione delle prenotazioni. Lo stesso hanno fatto le due compagnie low-cost battenti bandiera inglese che abitualmente solcano i cieli italiani. Jet2 che opera su diverse tratte tra gli scali minori dell'Inghilterra e il nostro Paese, ha sospeso tutto fino al 26 aprile. La più affermata Easyjet invece, sembra aver rinviato il giudizio definitivo, cancellando solo i voli di oggi e domani. Una scelta di cui la compagnia, stando alla Bbc, si ravvederà stoppando ogni collegamento per le prossime settimane. In realtà EasyJet starebbe provando a tenere operativi alcuni voli per consentire ai sudditi della regina di fare ritorno al di là della Manica.

Iniziativa a cui ha pensato anche Ryanair. La low-cost per eccellenza, con sede in Irlanda, ha infatti soppresso ogni volo internazionale verso l'Italia fino al 9 aprile ma solo a partire da questo sabato. Fino a venerdì quindi garantirà il servizio ai suoi passeggeri. «Ryanair si scusa con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall'ultima decisione del governo italiano di bloccare l'intero Paese per combattere il Covid-19», ha dichiarato un portavoce. Più drastica è stata invece l'ungherese WizzAir che ha deciso di annullare sia i voli verso l'Italia che quelli verso Israele. In serata anche Air France ha annunciato lo stop dei coollegamenti con l'Italia dal 14 marzo al 3 aprile. Tuttavia, com'è comprensibile, tra gli operatori aerei più colpiti dall'emergenza coronavirus italiana c'è Alitalia. Allo stato attuale la compagnia ha sospeso del tutto lo scalo milanese di Malpensa e sta operando al 50 per cento della propria capacità totale effettuando solo voli nazionali.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA