IL DRAMMA

ROVIGO Lui è morto, ucciso dalle coltellate vibrate dalla compagna, lei ha poi tentato di togliersi la vita, inalando i gas di scarico della propria auto che aveva convogliato nell'abitacolo con un tubo. Sono ancora molti gli interrogativi irrisolti che aleggiano su tutta la drammatica vicenda avvenuta martedì sera a Polesella, comune di poco meno di 4mila anime affacciato sul Po a metà strada fra Rovigo e Ferrara. L'unica certezza è la morte di Costantino Biscotto, 55 anni, originario di Cassano Magnago, in provincia di Varese.

Un uomo affabile, dalla battuta pronta, lo descrivono gli amici. Da qualche tempo faceva il rappresentante di prodotti alimentari per la Parmalat. La compagna invece, due anni di più, nata a Rovigo, con un matrimonio alle spalle, un lavoro come sarta, viene descritta come più introversa. E molto gelosa. Proprio la gelosia potrebbe essere stata la scintilla del litigio poi sfociato in tragedia. Che nell'ultimo periodo la coppia attraversasse un momento di turbolenza sembra essere stato appurato. Ma tutto era sempre rimasto a livello di tensioni e litigi, senza sfociare in nulla di più. Niente che potesse lasciar pensare ad un epilogo come quello che si è concretizzato martedì.

Ad accorgersi che qualcosa non quadrava sono stati i vicini di casa. L'abitazione della coppia, infatti, sorge in un tranquillo quartiere residenziale di nuova edificazione. Ed il rumore di una macchina accesa a lungo all'interno di un garage è subito apparso qualcosa di strano. Ancor più che, bussando alla porta del box, nessuno rispondesse; motivo per cui tre vicini hanno forzato la porta trovandosi davanti ad una situazione che lasciava poco spazio ai dubbi: alla marmitta dell'auto era collegato un tubo che portava i gas di scarico dentro l'abitacolo, dove si trovava la donna. I tre hanno aperto la portiera e l'hanno portata fuori, chiamando subito il 118. Un'ambulanza è accorsa rapidamente ed ha trasportato la donna al pronto soccorso di Rovigo.

Fin qui tutto sembrava inquadrarsi in un tentativo di suicidio. Erano circa le 20.30. Ma pochi minuti dopo la prospettiva è cambiata radicalmente, perché i carabinieri di Polesella, a loro volta accorsi sul posto insieme anche ai vigili del fuoco, sono saliti nell'appartamento della donna. E, non appena hanno aperto la porta si sono trovati davanti, steso sul pavimento a pancia in su, con le gambe leggermente divaricate, rivolte proprio verso la porta d'ingresso, il corpo senza vita di Biscotto. Con evidenti ferite da arma da taglio su tutto il tronco. I due grossi coltelli da cucina trovati poco distante sembravano già offrire risposte esaustive. Quando è arrivato il medico legale, però, ecco un nuovo colpo di scena: dal rigor mortis il decesso del 55enne va collocato diverse ore prima, addirittura nella mattina. Cosa sia accaduto nel frattempo, quindi, lo dovrà spiegare la compagna.

Ma nel corso della notte la prospettiva degli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, è cambiata nuovamente. Perché anche la donna, che era stata soccorsa per un principio di intossicazione, una volta arrivata in ospedale è poi risultata ferita in modo ben più grave, con svariati tagli, non solo su un braccio, all'altezza del polso, ma anche in altre parti del corpo e, in particolare una profonda coltellata all'addome. Così grave da richiedere immediatamente un intervento chirurgico d'urgenza, effettuato durante la notte. Ieri la donna era ancora in prognosi riservata e, per questo, da lei non era arrivata ancora nessuna risposta alle tante domande.

Innanzitutto sulla dinamica della lite sfociata nell'accoltellamento, che viste le ferite riportate anche dalla donna, potrebbe anche essere stato reciproco. Le ferite della donna, anche alla luce del suo successivo tentativo di suicidio, potrebbero però anche essere state autoinferte. Non una questione da poco, visto che nei suoi confronti l'accusa potrebbe passare da quella di omicidio volontario a quella di eccesso di legittima difesa. Al momento, nei suoi confronti non è stata emessa nessuna misura cautelare, non essendoci pericolo di fuga, visto il suo stato, né che il reato venga reiterato, né di inquinamento delle prove, dal momento che la casa è sotto sequestro.

Francesco Campi

