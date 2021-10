Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Le colline del Prosecco appaiono bellissime, ma altrettanto delicate. Sono dei giganti dai piedi di argilla». Gino Lucchetta, geologo, conosce come le proprie tasche l'ossatura prealpina e sa che non è costituita soltanto da roccia. Un patrimonio inestimabile, dichiarato Patrimonio dell'Umanità, che merita oggi la massima attenzione da parte di tutti per essere salvaguardato. Sulla sua scrivania balzano all'occhio pezzi di arenarie,...