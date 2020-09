LE CIFRE

ROMA Quota 100 finisce nel 2021 per i lavoratori interessati ad approfittarne. Ma non terminano in quell'anno gli effetti sul bilancio dello Stato della norma voluta dal precedente governo. Dal punto di vista finanziario, questo è abbastanza ovvio: chi ha potuto o potrà andare in pensione anticipatamente continuerà a percepire anche negli anni successivi un assegno che rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto a quella prevista in base alle regole ante Quota 100. Maggiore spesa che dura appunto fino alla data in cui il pensionato in questione avrebbe lasciato il lavoro con i requisiti normali richiesti dalla legislazione preesistente.

LA VALUTAZIONE

Tutti questi importi erano stati calcolati dall'Inps e dalla Ragioneria generale dello Stato quando all'inizio dello scorso anno fu approvato il decreto legge che conteneva sia Quota 100 sia il reddito di cittadinanza. Va ricordato che il capitolo previdenziale di quel provvedimento includeva un'altra norma pesante per il bilancio pubblico: la cancellazione (anche questa temporanea, fino a tutto il 2026) dell'aggancio alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata, quella a cui si può accedere indipendentemente dall'età con 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le lavoratrici).

Questa seconda novità, a differenza di Quota 100 propriamente detta, produceva effetti molto limitati nei primi anni di applicazione e via via maggiori in quelli successivi. Complessivamente il pacchetto di misure costava 3,8 miliardi nel 2019 (per la gradualità delle uscite dovuta al meccanismo delle finestre) 7,9 il successivo e 8,3 nel 2021.

Ma cosa succede dopo? Come detto, Quota 100 continua a produrre effetti finanziari che si possono protrarre anche per cinque anni, che è più o meno l'anticipo massimo teoricamente possibile rispetto ai 67 della pensione di vecchiaia ordinaria (o ai quasi 43 dell'anticipata). E infatti intorno al 2025 i costi iniziano ad azzerarsi mentre salgono quelli della norma relativa all'aspettativa di vita. Le relazioni tecniche dei provvedimenti previdenziali hanno un orizzonte di dieci anni: tra il 2022 e il 2028 le due novità introdotte dal decreto producono in totale oneri cumulati per oltre 26 miliardi, di cui quasi 17 sono dovuti al mancato aggancio all'evoluzione demografica e circa 10 ai prepensionamenti in senso stretto.

