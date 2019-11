CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CERIMONIEBERLINO La Germania ha commemorato il 30/mo anniversario della caduta del Muro di Berlino: giornata di festa, musica e allegria malgrado la pioggia, ma anche giornata di memoria. Il 9 novembre è infatti anche la ricorrenza della Notte dei Cristalli, il pogrom nazista del 1938 in cui migliaia di sinagoghe, luoghi di culto, case e negozi di ebrei furono dati alle fiamme in tutta la Germania, in Austria e in Cecoslovacchia. Ragion per cui il 9 novembre 1989, data molto più sentita dai tedeschi, non fu proclamato Festa nazionale...