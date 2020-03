LE CATEGORIE

VENEZIA Ci hanno sperato fino all'ultimo, ma alla fine le categorie hanno dovuto rassegnarsi. Per quanto le limitazioni decise dal Governo e dalla Regione tocchino direttamente solo le aggregazioni, quindi scuole e chiese, cinema e teatri, stadi e palasport, il clima di incertezza finisce inevitabilmente per avvolgere tutte le imprese. Così alla vigilia del tavolo di concertazione, convocato per domani a Venezia dall'assessore Roberto Marcato, sale la preoccupazione.

AMAREZZA E RABBIA

Il giudizio di Marco Michielli (Confturismo) è perentorio: «Il massimo del peggio. Auspicavamo che lunedì finisse tutto ed eravamo già pronti anche con la comunicazione a dire che l'emergenza era passata, invece purtroppo si protrae. Pensavamo di cavarcela con una donazione di sangue, ma qui siamo al salasso da dissanguamento. Alberghi e ristoranti sono vuoti, le prenotazioni risultano bloccate e le disdette fioccano. Dopo aver dato per persa la Pasqua, ora rischiamo di perdere pure l'estate. Amareggiati? Sì, ma anche arrabbiati, soprattutto con il Governo che comunica nella maniera più sbagliata». Confartigianato ha avviato una campagna sui social, con gli slogan #ricominciamoavivere e #artigianicoraggiosi, ma i divieti sono invalicabili. Spiega Agostino Bonomo: «Non saremo certo noi a contestare una scelta del Governo a quanto pare condivisa anche con i presidenti di Regione, ponderata e supportata da valutazioni medico scientifiche: se la quarantena deve essere di 14 giorni, che siano 14. Ma la chiusura per altri 7 delle scuole è decisamente una pessima notizia. Ci eravamo illusi, di fronte ai segnali di speranza lanciati da più parti in questi ultimi giorni, che la scelta fosse diversa. Sarebbe stato un bel segnale, per rimediare almeno in parte alla psicosi da contagio che ha bloccato di fatto migliaia di attività in regione, che così dovranno affrontare una nuova difficile settimana». Concorda Matteo Ribon (Cna): «Rispettiamo le indicazioni dei sanitari, ma avremmo tutti sperato in un esito diverso. Se fino ad oggi facevamo i conti con lo stop di una settimana, ora le imprese rischiano di pagare il doppio del conto. Reagiremo da veneti, ancora una volta, rimboccandoci le maniche e andando avanti. Ora però tutti gli occhi sono puntati sulle misure che il Governo deve mettere in campo per le nostre aziende. Sarà molto importante il confronto che avremo con l'assessore Marcato, a cui presenteremo proposte suffragate da numeri».

FASCIA ROSSA

Peggio ancora va poi nella fascia rossa, come sottolinea Coldiretti: «Le limitazioni della circolazione di merci e persone impediscono una adeguata assistenza nelle stalle e il normale svolgimento delle lavorazioni nei campi e nelle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli. I problemi riguardano il blocco delle visite nelle cantine e negli agriturismi che sono praticamente vuoti da giorni, ma in sofferenza è in generale il sistema delle vendite dirette degli agricoltori, con la sospensione ingiustificata dei mercati di Campagna Amica in alcune realtà dove svolgono un ruolo centrale per garantire l'approvvigionamento locale di beni alimentari». Mario Conte (Anci) invita però a evitare le polemiche: «Questo è il momento di lavorare uniti per accelerare le informazioni necessarie per organizzare il quotidiano dei cittadini. Quindi si lavora a testa bassa». (a.pe.)

