LE CASELLE

ROMA Il patto di legislatura è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo una girandola di nomi riscrive l'esecutivo. Sul numero di ministri da sostituire il braccio di ferro è di fatto iniziato settimane fa, ovvero quando Giuseppe Conte difendeva i ministri «migliori» del mondo tentando di contenere i cambi con un rimpasto. Avviata la pratica del Conte 3, con tanto di dimissioni del presidente del Consiglio, tutti decadono e non c'è bisogno di andare a caccia di dimissioni visto che in Italia il premier non può cambiare i ministri come invece accade altrove.

Il puzzle non è di facile combinazione soprattutto se si pensa di evitare una modifica della legge Bassanini che fissa a 65 il numero complessivo di ministri e sottosegretari. Per cambiare, ed ampliare il numero occorrerebbe un decreto legge che comunque non si esclude soprattutto se occorre far posto ad altri due ministri in quota Italia Viva e ad un altro sottosegretario alla presidenza del Consiglio che riceva da Conte la delega ai Servizi di intelligence.

LO SCAMBIO

A rischiare di dover cedere posti sono soprattutto i Cinquestelle. In testa ci sono la ministra al Lavoro Nunzia Catalfo e il collega Vincenzo Spadafora che potrebbe cedere ad Ettore Rosato la delega allo Sport. Gli intoccabili 5S sono i ministri Di Maio (Esteri) e Bonafede (Giustizia). Il primo in quanto titolare di un dicastero dove è importante assicurare un minimo di continuità e il terzo ministro in tre anni non porterebbe molto lustro al Paese. Anche se l'azione di Bonafede è risultata poco convincente e spesso eterodiretta, cambiare il capodelegazione del M5S sembra poco praticabile. In difficoltà anche Paola Pisano che dall'Innovazione dovrebbe gestire non poche risorse del Recovery e che rischia di pagare la vicinanza don Davide Casaleggio. Complicato toccare anche Lucia Azzolina, la ministra grillina all'Istruzione di recente si è scontrata con Zingaretti sulla riapertura della scuola e potrebbe non rientrare nel Conte 3 qualora si cercasse di non infrangere il numero dei 65 imposto dalla legge Bassanini. C'è però anche da tenere conto che non sono pochi i grillini che premono e che vorrebbero venisse effettuata una sorta di avvicendamento. Carla Ruocco, Stefano Buffagni, Giancarlo Cancelleri, Luca Carabetta attendono una sorta di upgrade che si consumerebbe a danno dei propri colleghi di partito. Senza contare che Pd e Iv intendono considerare Conte in quota 5S e quindi far pesare la poltrona di palazzo Chigi nella distribuzione tra i partiti.

La delegazione di Leu ha un solo ministro, Roberto Speranza, che in piena pandemia sarebbe assurdo mettere in discussione.

Nella delegazione del Pd a rischiare è la ministra Paola De Micheli che potrebbe lasciare per far posto a Maria Elena Boschi o mantenere solo la delega ai Trasporti o andare al Lavoro, mentre le Infrastrutture andrebbero alla parlamentare di Iv. Possibile l'arrivo di Ettore Rosato alla Difesa con la promozione di Lorenzo Guerini agli Interni e Luciana Lamorgese a palazzo Chigi con la delega ai Servizi sempre che Conte non voglia passarla a Mario Turco o Roberto Chieppa. Ma il Pd è alle prese anche con un altro problema che è legato strettamente all'efficienza di palazzo Chigi e a quel «cambio di passo» sollecitato più volte da Zingaretti e reso più urgente dal Next Generation Eu la cui attuazione verrebbe affidata ad un apposito sottosegretario di stanza a palazzo Chigi o a ad un vicepremier come Andrea Orlando qualora Dario Franceschini accettasse di cedere di fatto il ruolo da capodelegazione dei dem.

IL RILANCIO

La riscrittura della squadra di governo spetta a Conte che dovrà valutare pesi ed equilibri facendo particolare attenzione a ciò che accade nel M5S che spesso trasforma gli uscenti, come i senatori ed ex ministri Barbara Lezzi o Danilo Toninelli, in critici. Dopo il via libera del Recovery Plan, che dovrebbe avvenire mercoledì, si dovrà procedere di corsa per evitare che si apra una trattativa tra e nei partiti e si trasformi «il rilancio dell'azione di governo» annunciato anche da Conte, in una semplice riffa sulle poltrone.

Ma.Con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA