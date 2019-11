CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CARTEVENEZIA Cellulari, tablet, computer e tanti soldi in contanti. Le perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di copioso materiale, ritenuto interessante dagli inquirenti per approfondire l'inchiesta sullo sfruttamento di manodopera e su presunti diffusi episodi di corruzione tra privati alla Fincantieri di Porto Marghera. Un'indagine partita in sordina, un anno fa, che ha scoperchiato una situazione a dir poco sconcertante, all'ombra di una delle principali aziende italiane, quotata in borsa; operazione...