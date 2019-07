CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTEMILANO Le prede di Bellomo erano belle, colte, laureate e ambivano a una toga. Senza il permesso del dominus, però, non potevano nemmeno fare una ceretta: «Ma le ragazze non vanno dall'estetista in vista di un evento? Devo concludere che hai mentito», è il messaggio minaccioso inviato dal magistrato a una delle sue borsiste. Uno dei tanti agli atti dell'inchiesta che, rileva il gip, raccontano dello stato di sudditanza e prostrazione psicologica delle vittime. «Mi vergogno molto per essermi fatta abbindolare - scrive una ragazza...