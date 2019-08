CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE CARTEANCONA Parlano, i sei della banda. E mentre i carabinieri intercettano le loro telefonate e ascoltano i colloqui nelle auto imbottite di microspie, la strage di Corinaldo s'affaccia più volte. «Raffa, io in questo bordello ci stavo solo per te e Ugo non per altro. Siamo andati a una festa, fra, e sono morte 6 persone. Io ho ancora... ancora quella cosa non va via fra' - si sente in una delle intercettazioni riportate nell'ordinanza, registrata il 18 marzo alle 15.02, mentre E. A., un indagato nel frattempo morto in un incidente...