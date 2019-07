«Le borsiste? Mini e tacchi alti» arrestato l'ex giudice Bellomo `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAMILANO Diventare una Bellomo girl non era facile. E una volta conquistato il ruolo (oltre alla borsa di studio), la vita si trasformava in un inferno. Umiliazioni, controlli, ricatti, insulti, lavaggi del cervello. Per chi infrangeva le regole, c'era «una soluzione, ma richiede una ammissione di colpa e un'istanza di grazia». Lo scorso 4 giugno Francesco Bellomo, ex consigliere di Stato destituito, teneva lezione davanti alla Fiera di Roma agli aspiranti magistrati, ora è ai domiciliari. Maltrattamenti ed estorsione ai danni di...