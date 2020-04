LA GIORNATA

ROMA Ugo Foscolo ci ha fatto capire l'importanza «Dei sepolcri». E la costruzione dell'identità nazionale è sempre passata, in Italia e in altri Paesi ancora di più, attraverso il ricordo dei morti. Perciò l'iniziativa di ieri - tutte quelle bandiere a mezz'asta per celebrare le vittime del Coronavirus, il minuto di silenzio in loro onore, il cordoglio che da Nord a Sud ha collegato i grandi palazzi istituzionali e nei piccoli municipi di provincia - sono una tappa nuova e insieme tradizionale della costruzione del patriottismo che, come la patria, non può mai essere un concetto fermo. Ma continuamente bisognoso di riaffermazione.

La coscienza nazionale va insomma curata e alimentata e la scena del balcone del Quirinale in cui il tricolore viene abbassato un po' in segno di dolore per i caduti nella guerra del virus, ma sta sempre lì sopra sul Colle pronto a sventolare di nuovo con pienezza quando l'incubo sarà finito ma non dimenticato insieme ai suoi morti, può valere come il riassunto della condizione italiana in questi frangenti difficili. E' la comunità che si ritrova, con la sua bandiera, con le sue mascherine, con il suo carico di speranza, per farsi forte dei lutti e per scongiurarne altri. Un minuto di raccoglimento, a mezzogiorno, s'è avuto allora sul Colle e in tutti i municipi d'Italia. E i sindaci sono scesi nelle piazze avvolti nella fascia tricolore, anche Virginia Raggi all'Altare della Patria o Giorgio Gori nella sua Bergamo martoriata. Per non dire delle facciate di Palazzo Chigi, del Senato, della Camera, dei ministeri, perfino del Vaticano in solidarietà con l'Italia, con le bandiere a mezz'asta.

L'Associazione nazionale comuni italiani ha preso l'iniziativa e tutti l'hanno fatta propria. Tra i primi a mettere a lutto il tricolore sono stati quei corazzieri sul balcone presidenziale e qualche ora dopo il celebre Torrino, il belvedere del palazzo del Quirinale che espone gli stendardi, è stato illuminato di verde, bianco e rosso.

IL FUTURO

Il ricordo delle vittime della pandemia e la solidarietà e l'affetto per chi la sta combattendo con grave pericolo in prima fila, dai medici agli infermieri. Una giornata così, triste come le altre ma con dentro - stando ai dati scientifici che segnano un miglioramento ma la battaglia è ancora lunga - una dose di fiducia patriottica che è quel che serve in momenti così. Accanto al tricolore, su molti edifici istituzionali, a essere abbassata è stata anche la bandiera dell'Unione europea. Nella Capitale, il Campidoglio dall'altra sera è illuminato in bianco, rosso e verde. Sarà così per tutta la durata dell'emergenza Covid 19.

E non si tratta in generale dell'«invenzione di una tradizione», per citare la celebre formula dello storico Eric Hobsbawm. Quanto della riemersione, in fasi cruciali come questa, del bisogno di riconoscersi nella propria bandiera e di sentirsi comunità. Cioè di proiettarsi nel futuro come popolo. Infatti nulla della freddezza istituzionale o della separatezza tra cosiddetto Paese legale e cosiddetto Paese reale ha avuto la giornata di ieri. E forse il segnale più importante è stato quello della grande mobilitazione nel cordoglio da parte dei sindaci delle città meridionali. Di fronte a una tragedia che ha colpito anche le loro contrade ma si è accanita di più sul lombardo-veneto. Ennesimo, e in fondo non sorprendente, segno di generosità e di spirito unitario che viene dal Sud.

Mario Ajello

