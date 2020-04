LA CONFERENZA

NEW YORK «La crisi economica e quella finanziaria indotte dall'epidemia segnano un punto di svolta: siamo alla fine dell'ordine mondiale che avevamo fissato al termine della seconda guerra mondiale. Se volgiamo uscirne senza il costo di rivolte sociali, dovremo trovare un nuovo spirito unitario, e un sistema di regole che assicuri una più giusta ridistribuzione della ricchezza». A dirlo è uno dei maggiori capitalisti al mondo, venticinquesimo nella lista delle persone più ricche stilata da Forbes. Ray Dalio (al secolo Raimondo Dallolio, padre jazzista al Copacabana negli anni 40, mamma casalinga), ha scalato la società statunitense a partire dal quartiere multietnico dei colletti blue di Jackson Heights, nel Queens di New York, e dall'appartamento nel quale fondò nel 1975 la società di investimenti Bridgewater.

Quando ne ha lasciato il comando cinque mesi fa per dedicarsi alla filantropia e alla meditazione trascendentale, l'azienda gestiva un patrimonio di 160 miliardi di dollari. L'agenzia finanziaria Bloomberg che lo ha incluso nella lista delle 50 persone più influenti al mondo, gli ha chiesto di inaugurare una serie di mini conferenze digitali dal titolo: Invest talks, con una conversazione su coronavirus, finanza ed economia. Dalio offre una valutazione impietosa dello stato attuale: la crisi aperta meno di due mesi fa sta scavando un buco di 20.000 miliardi di dollari su scala globale, pari ad una perdita del 45% del Pil. Nei soli Stati Uniti ha provocato una perdita di 5.000 miliardi, di poco superiori ad un intero esercizio di bilancio. «Diciamo che si sono aperte delle voragini in diversi settori dell'economia, e che l'unico modo per ricostruire una base di ripartenza, è ricolmarle con l'aiuto delle banche centrali». Gli Usa sono favoriti in questo frangente perché ospitano la Banca centrale mondiale, dal momento che il 70% delle transazioni internazionali sono effettuate in dollari.

IL PRECEDENTE

Di fronte all'enormità della catastrofe, la Fed e le sue omologhe nel mondo stanno operando bene ma non possono fermarsi a stabilire limiti: dovranno stampare quanta valuta sarà necessaria a ricostruire lo zoccolo basso di questa crisi. È la storia che si ripete: successe lo stesso nel 1933, sempre a marzo, e l'allora presidente degli Usa Theodore Roosevelt seguì una strategia identica. I mercati finanziari sulla base di questi interventi tampone stanno già reagendo e hanno tentato più volte una rimonta. Non c'è da meravigliarsi, perché la finanza ha una struttura più elastica rispetto all'economia, e può anche muoversi controcorrente a tratti. Ma nel lungo termine sarà l'economia a condurre, ed è su quella che dobbiamo puntare per uscirne fuori. Per molto tempo nel futuro le emissioni di debito governativo saranno poco appetibili, fino a che non sarà risanata la base produttiva. Per questo motivo Dalio ritiene indispensabile interrogarsi collettivamente su cosa varrà la pena di produrre. Il distanziamento sociale ci ha fatto apprezzare il valore della comunicazione digitale nella vita sociale e nel lavoro, l'imprescindibilità di un sistema sanitario attrezzato per affrontare una crisi, la necessità di trasferire su computer una parte crescente del sistema scolastico. È il momento di privilegiare questi campi per la ripartenza, e di tenere in mente che il virus è solo l'avanguardia di enormi sfide ambientali in arrivo, prima di tutte quella climatica.

POLARIZZAZIONE

Il momento è molto delicato: nel corso della storia quando una grave crisi economica si è intrecciata con l'estrema polarizzazione della ricchezza, l'esito inevitabile è stata la rivolta sociale. Se vogliamo evitarla dovremo disegnare una distribuzione più equa. E negli Stati Uniti dovremo ritrovare una coesione che abbiamo purtroppo perso nel corso degli ultimi decenni di esclusiva rincorsa al successo individuale. «È giunto il momento di chiederci conclude Dalio se ancora possiamo parlare di un sogno americano. Se siamo in grado di definirne l'essenza, e disegnare insieme il modo di rilanciarlo come un'ancora di salvezza per il nostro futuro».

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA