Le aziende private si preparano all'introduzione di un maxi Green pass e chiedono tamponi gratis ma solo per chi non può vaccinarsi. A dettare la strada è stata Siemens Italia, che ha anticipato le decisioni del governo ed è stata la prima grande azienda da noi ad annunciare il ricorso al certificato verde per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la continuità del business: renderà il pass obbligatorio già dal 27 settembre e ha...